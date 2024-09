La Lazio sgonfia il Toro, per i granata addio al primato

Vanoli è costretto a rivedere i suoi piani già durante il riscaldamento: Milinkovic-Savic alza bandiera bianca per un fastidio al ginocchio, postumi della botta subita nella sfida di Coppa Italia, al suo posto gioca Paleari. La difesa scelta dal tecnico è quella di inizio campionato, con Vojvoda e Masina ai lati di Coco. A centrocampo Tameze vince il ballottaggio con Linetty per affiancare Ricci e Ilic, a sinistra c’è Sosa e in attacco Sanabria la spunta su Adams nel tandem con Zapata. Nella Lazio recupera Castellanos, riferimento avanzato sostenuto dal tridente di trequartisti Isaksen-Dia-Zaccagni, mentre Guendouzi e Rovella fanno da schermo davanti al quartetto Lazzari, Gila, Romagnoli e Tavares.

A Torino passa la Lazio, i biancocelesti trovano il primo squillo esterno in campionato, vincendo per 3-2 dopo 95 minuti tiratissimi e caratterizzati dal nervosismo finale. Guendouzi e Dia lanciano la squadra di Baroni, Adams ridà speranze ai granata e Noslin chiude i conti appena entrato, poi la rete di Coco arriva in pieno recupero ma è troppo tardi per il Torino, al primo tonfo in serie A in questa stagione ma anche alla seconda sconfitta in cinque giorni, dopo quella di martedì in Coppa Italia con l’Empoli. Il sogno del primato del Toro è già svanito.

La sfida si mette subito in salita per i granata, il vantaggio della Lazio arriva dopo appena 8 minuti: Vojvoda pasticcia e apre un’autostrada per Taveres, il laterale premia l’inserimento di Guendouzi in mezzo all’area e Paleari è battuto. Il Toro prova a reagire, ma non riesce a costruire praticamente nulla, tra i tanti errori tecnici commessi e un’ottima fase difensiva da parte dei biancocelesti. Nel finale di tempo, però, ecco due squilli, con Sosa che calcia ma troppo centralmente e soprattutto con Ilic, sul quale Provedel vola per salvare la sua porta.

Come già accaduto in Coppa Italia, Vanoli torna dagli spogliatoi con il tridente per provare a recuperare: Adams sostituisce Tameze, il tecnico cambia anche in fascia con Pedersen, che prende il posto di Sosa, e Lazaro, che trasloca a sinistra. È la Lazio, però, ad andare molto vicina al raddoppio, con Paleari costretto a due grandi interventi su Castellanos e Romagnoli. Un destro di Adams mette i brividi a Provedel e infiamma il Grande Torino, ma sul capovolgimento di fronte ci pensa Dia a gelare lo stadio e a insaccare il raddoppio biancoceleste. Il Toro diventa ancora più offensivo con Vlasic e Njie, Paleari salva dal tris nell’uno contro uno con Castellanos e Adams riaccende le speranze di rimonta al 67’ con un destro che fulmina Provedel.

La sfida si scalda, l’arbitro Sozza espelle Vanoli per proteste con un doppio giallo in pochi secondi e i biancocelesti cominciano anche a giocare con il cronometro, mandando su tutte le furie i granata. Baroni inserisce Noslin, che al primo pallone fa 3-1, allo scoccare del 90’. Il Toro cerca una disperata rimonta con la rovesciata di Coco al terzo dei cinque minuti di recupero. La partita si chiude sul 3-2, per la Lazio è la prima vittoria in trasferta dopo le due sconfitte a Udine e a Firenze.

Per Vanoli, al centesimo giorno in granata, è il secondo tonfo casalingo nel giro di cinque giorni dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Nel prossimo turno Zapata e compagni andranno a far visita all’Inter mentre la Lazio ospiterà l’Empoli.

Torino-Lazio 2-3

RETI: pt 8’ Guendouzi; st 15’ Dia, 22’ Adams, 44’ Noslin, 47’ Coco

TORINO (3-5-2): Paleari 6.5; Vojvoda 5.5 (33’ st Maripan 5), Coco 6.5, Masina 5.5; Lazaro 5.5 (18’ st Njie 6), Tameze 6 (1’ st Adams 7), Ricci 6, Ilic 6.5, Sosa 5.5 (1’ st Pedersen 5.5); Sanabria 5.5 (18’ st Vlasic 6.5), Zapata 6. In panchina: Donnarumma, Plaia, Walukiewicz, Dembèlè, Gineitis, Linetty, Karamoh. Allenatore: Vanoli 6

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6 (35’ st Marusic sv), Gila 7, Romagnoli 6.5, Tavares 7.5 (23’ st Pellegrini 6); Rovella 6.5, Guendouzi 7.5; Isaksen 6.5 (23’ st Tchaouna 6), Dia 7 (23’ st Vecino 6.5), Zaccagni 6.5; Castellanos 7 (44’ st Noslin 7). In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Castrovilli, Pedro. Allenatore: Baroni 7

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno 7

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni. Espulso Vanoli per proteste al 29’ st. Ammoniti: Sanabria, Isaksen, Ilic, Gila, Zaccagni. Angoli: 3-1. Recupero: 1’ pt, 5’ st