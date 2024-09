Cristante e il giovane Pisilli per la rimonta della Roma sul Venezia

La Roma riemerge a un passo dal baratro perché per 75 minuti è sotto di un gol contro il Venezia e l’Olimpico, ancora in protesta per l’esonero di De Rossi, alza i suoi decibel. «Fuori le p***e», grida lo stadio alla squadra e la reazione arriva. Prima con il gol di Cristante e poi con quello del 2-1 definitivo di Pisilli, entrato poco prima. Un figlio di Roma, lanciato da Mourinho e coccolato da De Rossi, salva i giallorossi e Juric in un colpo solo, nonostante non eviti i fischi alla squadra a fine partita. Ma la sua corsa verso la panchina dopo la rete è comunque liberatoria perché il clima sarebbe stato ben peggiore senza quel gol.

Infatti nonostante siano passate due settimane dall’esonero di De Rossi, la tifoseria non perdona i Friedkin e per questo anche con il Venezia la Curva Sud comincia in silenzio. Uno sciopero di quindici minuti, anticipato dai soliti fischi a Cristante e Pellegrini alla lettura delle formazioni. Poi lo striscione: «Fischiare a gara in corso significa fare il male della nostra maglia, tifiamo la Roma, sosteniamola in ogni battaglia». E dunque al 15’ i cori tornano a riempire lo stadio fino alla nuova contestazione, quella dell’intervallo perché la Roma va negli spogliatoi sotto di un gol e dopo un brutto primo tempo. Il Venezia non crea tantissimo, ma i giallorossi sono posizionati male in campo e lasciano spazio alla squadra di Di Francesco di poter colpire in contropiede, soprattutto grazie alle corse di Oristanio e Bosio. E proprio dal palo colpito da quest’ultimo nasce il gol dell’1-0, perché Ndicka è impreciso nel pulire l’area di rigore con il pallone che finisce sui piedi di Pohjanpalo che non sbaglia, trovando il suo secondo gol consecutivo in Serie A. Fino a quel momento Svilar non aveva dovuto effettuare parate se non quella su Svoboda da fuori, mentre dopo lo svantaggio la squadra di Juric sbanda e rischia anche il colpo dello 0-2 con Mancini che salva sulla linea il tiro di Ellertsson.