Solo pareggi in Serie B: Spezia ancora imbattuto, il Cosenza acciuffa il Bari su rigore

Dopo la vittoria del Frosinone a Cittadella per 2-1 nell'anticipo di ieri, venerdì 27 settembre, si sono conclusi tutti in parità i match della 7ª giornata in programma oggi.

Il Cosenza rallenta il Bari al San Nicola. Fumagalli (nella foto) riacciuffa su rigore nel finale i pugliesi andati in vantaggio con Pucino nel primo tempo e rimasti in dieci per quasi tutta la ripresa per l’espulsione di Lella. La squadra di Longo sfiora la rete prima con Vicari che incorna a botta a sicura trovando la schiena di Mazzocchi, poi con Falletti che si fa deviare il tiro sul palo. E sul corner che segue Pucino stacca di testa e supera Micai. Nel secondo tempo, subito un rosso per Lella dopo un contatto proibito con Caporale ravvisato al Var. Ma la squadra di Alvini fatica a sfruttare la superiorità numerica rendendosi pericolosa solo da lontano con uno spunto improvviso di Ciervo. Si rivede Sibilli che manca il raddoppio dopo una sgroppata di Lasagna. Poi nel finale Var ancora decisivo nel richiamare l’arbitro dopo un tocco di braccio di Saco. Dal dischetto Fumagalli trasforma di forza battendo Radunovic che nel recupero scongiura il clamoroso ko su fendente di Florenzi.