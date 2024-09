Si sblocca Lautaro e l'Inter passa a Udine: 3-2

Dopo il pareggio con il Monza e il brutto ko nel derby con il Milan, l’Inter si rimette subito in carreggiata vincendo in trasferta sul campo dell’Udinese. Al Bluenergy Stadium finisce 3-2 grazie al sigillo iniziale di Frattesi e alla doppietta di Lautaro Martinez, che si sblocca finalmente dopo un avvio di stagione difficile a livello realizzativo. Inutili per i bianconeri il momentaneo pareggio di Kabasele e il lampo finale di Lucca. La squadra di Inzaghi sale così a 11 punti in classifica con Milan e Torino (granata con una gara ancora da giocare), superando proprio i friulani di Runjaic, fermi a quota 10 e al secondo ko di fila dopo quello con la Roma.

Neanche un minuto sul cronometro e i nerazzurri la sbloccano subito approfittando di una dormita dei friulani: Darmian serve in verticale il taglio di Frattesi, il centrocampista calcia in diagonale e sorprende un incerto Okoye per l’immediato 1-0. Una manciata di minuti più tardi Lautaro spreca clamorosamente il raddoppio mettendo a lato da pochi passi un colpo di testa su cross di Calhanoglu, mentre al 21’ Okoye stavolta è bravo a murare un tiro in caduta di Thuram dopo il corpo a corpo con Kabasele. Prima della mezz’ora altra palla gol per il bis interista: Dimarco crossa da sinistra, Lautaro fa una bella sponda al volo per l’accorrente Frattesi che calcia male e fallisce la doppietta. L’Udinese si salva e dopo tanta paura prova a prendere coraggio, portando il primo pericolo in area ospite al 34’, quando è determinante una chiusura di Dimarco sulla conclusione in corsa di Lovric diretta nello specchio della porta.