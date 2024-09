Europa League, Dovbyk non basta alla Roma: l'Athletic Bilbao strappa il pari

Il colpo di testa di Aitor Paredes al 40’ della ripresa rovina la partita della Roma che sembrava in controllo nel suo esordio in Europa League. Una rete che pareggia quella di Artem Dovbyk del primo tempo della sfida contro l’Athletic Bilbao e lascia l’amaro in bocca ai giallorossi, fino a quel momento mai in sofferenza. Un’occasione sfruttata solo a metà sulla strada per riconquistare il proprio pubblico. E rovina in parte una prestazione nel complesso attenta, di grande dedizione. Un premio che avrebbe meritato la prima di Ivan Juric in Europa. Il tecnico affida l’attacco a Dybala ed all’ucraino. Fuori Lorenzo Pellegrini, infortunato. Valverde tiene in panchina Nico Williams e schiera Djaló sulla fascia sinistra. I 60mila dell’Olimpico non firmano assegni in bianco: nel riscaldamento fischi per tutti. E per i primi 15’ la Sud resta in silenzio. Intanto fonti interne al club negano che Ryan Friedkin intenda assumere personalmente la carica di Ceo.

I baschi, quarti nella Liga, dimostrano fin da subito di avere personalità, proiettandosi nella metà campo giallorossa. Osservato speciale Dovbyk: i difensori dell’Athletic sanno bene quanto sia pericoloso l’ex del Girona e raddoppiano sempre la marcatura. La Roma cerca di spegnere l’avvio elettrico degli avversari con il possesso palla, ma il pressing altissimo complica le ripartenze. Su un lancio dalle retrovie, al 21’ Dovbyk riesce ad eludere i due centrali. L’uscita di Agirrezabala è tempestiva. In questa fase la Roma spinge con maggiore intensità ed arrivano i primi applausi. L’Athletic è schiacciato nella propria metà campo ma si difende con ordine.