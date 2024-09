Piove troppo, Atalanta-Como rinviata di 24 ore

Il Como arrivava all’appuntamento con 2 soli punti all’attivo, l’Atalanta invece sull’onda lunga del prestigioso esordio stagionale in Champions League di giovedì scorso con l’Arsenal. Per i nerazzurri, la terza sfida consecutiva in casa dopo aver vinto 3-2 la Fiorentina due domeniche fa. Cesc Fabregas era pronto a sfidare Gian Piero Gasperini proponendo il solito 4-2-3-1 o 4-4-1-1 con Paz dietro l’unica punta Cutrone e Strefezza e Fadera sulle fasce alte; i bergamaschi, invece, sarebbero partiti con Hien e Lookman in panchina, Kossounou all’esordio assoluto in nerazzurro nella difesa a tre e Pasalic dietro la coppia d’attacco De Ketelaere-Retegui. Tutto rinviato di 24 ore esatte, col meteo, in realtà in allerta arancione già da domenica, che dovrebbe concedere una tregua.