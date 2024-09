Juric vince alla prima, ma la Roma incassa la contestazione dell'Olimpico

A rubare la scena della partita è infatti quello che succede sugli spalti Ecco allora che dopo 58 sold out consecutivi nell’era Friedkin, arriva la prima vera manifestazione di dissenso contro la proprietà americana e a scatenare tutto, come detto, è l’esonero di De Rossi. All’Olimpico c’è il culmine di una settimana di tensioni e che ha portato alle dimissioni di questa mattina della Ceo giallorossa, Lina Souloukou, oltre che alle proteste dei tifosi contro calciatori e società. E se il pullman con la squadra «dribbla» gli ultras giallorossi fuori dallo stadio, la contestazione all’interno dell’impianto è inevitabile. La Curva Sud, come annunciato nei giorni scorsi, resta fuori per la prima mezz’ora, scioperando dal tifo, ma chi nel frattempo entra, fischia, anche copiosamente, tutta la squadra. Si salvano solamente Pisilli, Dybala ed El Shaarawy, unici applauditi, ma non Juric, arrivato da nemmeno una settimana nella Capitale. Alla lettura delle formazioni i più bersagliati sono stati il capitano, Lorenzo Pellegrini, e Bryan Cristante, accompagnati da fischi e insulti anche durante tutto il resto della partita a ogni pallone toccato. A poco l’atteggiamento aggressivo, le verticalizzazioni, la capacità di mettere alle corde un’Udinese capolista e rivelazione di questo scorcio di campionato, e neanche il gol di Dovbyk dell’1-0 - buona verticalizzazione, sinistro da limite sul palo opposto - segnato con la Sud fuori dallo stadio. Sprazzi di Juric, insomma, ma il clima resta di aperta protesta contro la società. «Non rispettate i nostri valori e le nostre bandiere. Da oggi torniamo alle vecchie maniere», è lo striscione che occupa i seggiolini della Sud durante la contestazione della prima mezz’ora.

In un Olimpico surreale, senza dirigenti e con i Friedkin già negli Usa, a Juric non resta che difendersi da solo, rimanendo l’unico a metterci la faccia. All’intervallo, forte del vantaggio, prova a spronare la squadra, fischiata al rientro negli spogliatoi. Prende sottobraccio un Pellegrini scuro in volto, poi un «buffetto» a Pisilli e un abbraccio con Dovbyk che anche nel secondo tempo è decisivo facendo partire l’azione che porta al rigore del raddoppio di Dybala. Nel secondo tempo c’è anche il tris giallorosso con la prima rete romanista di Baldanzi, entrato un minuto prima per Pellegrini, fischiato anche al momento della sua uscita, come Cristante, che nel finale lascia spazio a Hermoso.

Annullata per fuorigioco, invece, la doppietta di Dovbyk - fuga e scavetto - per il poker giallorosso con Juric che si «accontenta» del 3-0 finale. Da ricucire, però, c’è il rapporto con la tifoseria che nonostante il risultato al triplice fischio ha fatto sentire il suo malcontento. Ora la Roma è «costretta» a giocare le prossime due partite sempre in casa: giovedì in Europa League contro l’Atletico Bilbao e domenica in campionato con il Venezia.

Roma-Udinese 3-0

RETI: pt 19’ Dovbyk; st 4’ Dybala (rig.), 25’ Baldanzi

ROMA (3-5-2): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Angelino 6.5; Celik 6, Pisilli 6.5 (15’ st Paredes 6), Cristante 6 (38’ st Konè sv), Pellegrini 5.5 (23’ st Baldanzi 7), El Shaarawy 6.5 (38’ st Hermoso sv); Dybala 7 (38’ st Soulè sv), Dovbyk 7. In panchina: Ryan, Marin, Dahl, Hummels, Sangarè, Saud, Shomurodov. Allenatore: Juric 6.5

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Kabasele 5.5 (30’ st Tourè 6), Bijol 5, Kristensen 5.5; Ehizibue 6, Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 6 (19’ st Lovric 6), Kamara 5.5 (19’ st Zemura 6); Thauvin 5.5 (30’ st Iker Bravo 5.5), Brenner 5; Lucca 5 (1’ st Davis 5.5). In panchina: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Zarraga, Atta, Palma, Ebosse, Rui Modeto, Pizarro. Allenatore: Runjaic 5

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6

NOTE: pomeriggio mite; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Lucca, Pisilli, Kristensen, Cristante. Angoli: 2-1 per la Roma. Recupero: 1’; 4’