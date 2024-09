Bomba carta allo stadio di Frosinone, vigile del fuoco gravemente ferito: la gara dominata dal Bari

Ad inizio ripresa Novakovich spreca subito una buona occasione, ma al 7' Oliveri scappa con grande facilità sulla destra e mette al centro un pallone che Dorval deve solo depositare in rete, siglando il raddoppio. Nonostante i cambi la squadra di Vivarini non riesce a reagire. Al 20' Benali ruba palla sulla mediana e serve Favilli che lascia partire un bolide che si insacca sotto la traversa siglando cosi il tris per i biancorossi. Praticamente a fine gara sugli sviluppi di due corner, Distefano e Tsadjout colpiscono due pali.

Nell'altra gara di oggi nuovo successo per il Mantova ottenuto nei minuti di recupero. Anche il Cittadella al Martelli ha pagato caro il calo di tensione proprio nel momento decisivo della sfida. Primo tempo sostanzialmente equilibrato con il Mantova che in tre occasioni ha sfiorato il gol. Nella ripresa le squadre hanno continuato ad affrontarsi a viso aperto, ma solo i padroni di casa hanno costruito occasioni da gol. Gol che è arrivato per merito di Mancuso che, a seguito di una mischia in area, ha saputo trovare il varco giusto a pochi secondi dal triplice fischio dell’arbitro Scatena.