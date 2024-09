Serie B, lo Spezia supera la Carrarese e vola al secondo posto in classifica

Lo Spezia si aggiudica la sfida con la Carrarese e vola al secondo posto della classifica di Serie B.

Pirotecnico primo tempo, nel quale gli ospiti vanno quasi subito in vantaggio grazie alla conclusione da fuori di Cerri che pesca l’angolo alla sinistra di Gori. La reazione dei padroni di casa è veemente, tanto che il portiere Bleve, già protagonista su Salvatore Esposito dopo due minuti, deve disinnescare diverse conclusioni pericolose. La resistenza marmifera dura sino al 24esimo quando, sull'ennesimo angolo, Pio Esposito incorna di testa imparabilmente. Il primo tempo si conclude in parità nonostante lo Spezia continui a premere.

La ripresa inizia con il nuovo vantaggio per i bianchi, con Salvatore Esposito che realizza il rigore (nella foto) concesso per fallo di Zanon su Falcinelli. Arriva anche il terzo gol con Pio Esposito che sfrutta una respinta corta di Bleve su tiro di Bandinelli. La Carrarese ha un sussulto e trova il gol su azione d’angolo con Oliana, ma lo striminzito vantaggio dura poco perché Hristov ristabilisce le distanze con un colpo di testa ancora su azione d’angolo. Finisce con il Picco in delirio per il secondo posto in classifica.