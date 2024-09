Il Pisa supera il Brescia e resta al comando in Serie B, si sblocca la Samp

Resta in volo il Pisa. La squadra di Pippo Inzaghi conquista la terza vittoria di fila e supera il Brescia all’Arena Garibaldi 2-1 e resta in testa con 14 punti. I nerazzurri partono a razzo e dopo un’occasione neutralizzata da Lezzerini su Nicholas Bonfanti, dopo pochi secondi, la squadra nerazzurra sblocca la gara al 2': fallo laterale a lunga gittata di Giovanni Bonfanti per Moreo che trova lo spazio per andare al cross da sinistra per Piccinini che di testa segna la sua prima rete in campionato. Il Brescia approccia bene il secondo tempo e trova il pareggio al 3' con un colpo di testa di Moncini, su punizione di Verreth, alla seconda rete stagionale. La partita è più equilibrata ma il Pisa riesce comunque a passare al 33' con Tramoni, terzo gol in campionato, su passaggio di Angori. Il Brescia protesta per una posizione di Mlakar ma dopo un lungo check l’arbitro Fourneau convalida. Dopo 7 minuti di recupero il Pisa può festeggiare.

Il Sassuolo conquista la seconda vittoria esterna consecutiva. Dopo la Carrarese, gli emiliani di Grosso battono anche il Cosenza al Marulla. Ai neroverdi, pericolosi in avvio con Mulattieri e nel finale di prima frazione con Iannoni (bravo Micai in entrambe le circostanze), basta il gol di Laurienté all’inizio del secondo tempo. La ripartenza dei neroverdi è fulminea, l’attaccante francese segna il gol partita dopo essersi involato in area. Il Cosenza prova ad opporsi alla sconfitta nel finale ma il palo dice no al colpo di testa di Mazzocchi poi Rizzo Pinna calcia in diagonale ma trova sulla sua strada la risposta di Moldovan. Finisce 0-0 Reggiana-Salernitana come anche la sfida del Barbera tra Palermo e Cesena.

Prima vittoria in campionato per la Samp che batte il Südtirol al Ferraris. Subito i blucerchiati con un tiro di Tutino non fortissimo colpiscono il palo, poi al 20’ il vantaggio con un eurogol di Venuti che mette a segno l’1-0 con un gran tiro che finisce all’incrocio dei pali. E ancora Venuti protagonista al 38’ quando colpisce la traversa. Nella ripresa gli ospiti cercano il pareggio e lo sfiorano con una punizione dalla sinistra di Arrigoni che inganna Silvestri e colpisce il palo al 32’. Poco dopo ci prova Merkaj ma il portiere doriano respinge.

Seconda vittoria casalinga per il Modena che travolge una Juve Stabia inconsistente, alla seconda sconfitta di fila, e aggancia proprio i campani e altre quattro squadre a quota 8 punti. Pur senza gli infortunati Caso e Gerli, la squadra di Bisoli parte forte e al 25' passa grazie al rigore procurato da Bozhanaj (contatto con Leone) e trasformato da Palumbo. Prima del riposo arriva il raddoppio con un tiro da fuori di Santoro dopo una palla respinta in uscita da Thiam, rete prima annullata per offside e poi convalidata dal Var. Var protagonista anche nei 7' di recupero (che diventano 13') per un fallo in area campana su Pergreffi che dopo lunga revisione non porta al secondo rigore per il Modena per un fallo precedente in attacco di Magnino. Nella ripresa Abiuso chiude i conti sugli sviluppi di una punizione pennellata (quarto assist stagionale) da Palumbo.

Chiudono il turno le tre gare di domani, domenica 22 settembre: Spezia-Carrarese, Mantova-Cittadella e Frosinone-Bari.

La classifica

Pisa 14; Sassuolo 11; Cremonese 10; Brescia, Spezia, Südtirol 9; Juve Stabia, Cittadella, Reggiana, Cesena, Palermo, Modena 8; Mantova, Salernitana 7; Catanzaro 6; Bari, Sampdoria 5; Cosenza 4; Carrarese, Frosinone 3.

* Cosenza penalizzato di 4 punti per irregolarità amministrative