Calcio siciliano, pubblicati i calendari di Prima e Seconda categoria

Il Comitato regionale siculo della Lega dilettanti presieduto da Sandro Morgana ha provveduto alla pubblicazione dei calendari di Prima e Seconda Categoria di calcio dopo che nei giorni scorsi erano stati diramati gli organici degli stessi campionati.

Giorno 12 settembre scorso in occasione dell’assemblea elettiva che lo ha riconfermato presidente per la quarta volta Morgana è stato abbastanza chiaro sul tema della riforma dei campionati: «L’abolizione del vincolo e la riforma della legge sul lavoro sportivo ha fatto sì che a fronte di un numero elevato di praticanti sia diminuito drasticamente il numero delle società iscritte che ci costringerà ad effettuare numerosi ripescaggi – aveva dichiarato in quella circostanza il numero 1 della Lega Sicula -. Questo a breve medio termine rischia di minare la base e il nuovo consiglio regionale dovrà prendere scelte che possano garantire futuro al sistema. Partiremo, per affrontare il tema, dalla formazione dei dirigenti, auspicando per ciò che riguarda la competizione che essa risulti sana, facendo prevalere il rispetto delle regole dentro e fuori il campo e l’educazione sportiva. Non sarà tollerato nessun episodio di violenza». Per leggere i calendari clicca su Prima categoria e Seconda categoria