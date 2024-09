La Cremonese agguanta i tre punti alla fine del match: il Catanzaro beffato dal gol di Barbieri

Tre punti pesanti per la Cremonese, che nel finale passa a Catanzaro e torna nelle parti alte della classifica. Una vittoria maturata al termine di una partita combattuta, con la squadra di Stroppa a collezionare il maggior numero di occasioni. Prima dell’inizio un minuto di silenzio in ricordo di Totò Schillaci.

Il match si sblocca a favore degli ospiti già al quinto minuto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva a Castagnetti, il cui cross tagliato verso il secondo palo non viene toccato da nessuno, ingannando difesa e portiere avversari. Sui piedi di Vazquez poco dopo capita anche l'occasione per l’immediato raddoppio, ma il tiro del numero 20 finisce alto sopra la traversa. Al decimo è Iemmello a sfiorare il pari con un tiro a fil di palo, dopo un bel controllo in area. Ancora la Cremonese mette i brividi davanti con un filtrante per Collocolo che spara addosso a Pigliacelli. E dopo che il grande ex Vandeputte spara fuori un cross invitante a pochi passi dalla porta, il Catanzaro pareggia sull'asse Situm-Compagnon, con il 7 giallorosso che infila Fulignati con un rasoterra preciso.