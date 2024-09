La Roma non riesce a vincere, al 96' il pareggio del Genoa

Gara segnata dal caldo e da un avvio di studio con poche emozioni almeno sino alla mezzora, quando un triangolo tra Dovbyk e Dybala viene concluso dall’ucraino della Roma trovando un Gollini in versione super. Due minuti dopo ancora Roma pericolosa con El Shaarawy che da destra incrocia trovando ancora Gollini a deviare quanto basta per evitare la rete.

Il tecnico capitolino ha optato per una difesa a 3 con Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk mentre per Gilardino sorpresa in attacco con Ekuban titolare con Pinamonti e Vitinha in panchina oltre ai tanti assenti, quattro, ai quali si aggiunge anche Bani. Sugli spalti ospite d’onore il campione greco di tennis Tsitsipas, tifoso genoano.

Un gol di De Winter all’ultimo minuto di recupero nega la prima vittoria alla Roma che era passata in vantaggio nel primo tempo con una rete di Dovbyk, assegnata dopo 5’ di controllo Var. Il Genoa evita così la seconda sconfitta consecutiva in una sfida dai due volti. Di marca giallorossa nella prima frazione, decisamente rossoblù nel secondo grazie ad alcuni accorgimenti di Gilardino, mentre De Rossi ha chiuso la gara dagli spogliatoi, espulso per doppia ammonizione.

Al 37’ l’azione del vantaggio degli ospiti. Pisilli a botta sicura trova Gollini ma sulla respinta Dovbyk ribadisce in gol. Giua annulla per fuorigioco poi però attende oltre 5’ il controllo del Var per una posizione dubbia di Mancini che alla fine viene considerata regolare. La Roma chiude così la prima frazione in vantaggio.

Gilardino nell’intervallo però cambia tutto inserendo Vitinha e Malinovskyi e passando al 4-3-3 e anche il Genoa cambia volto schiacciando la Roma che in tutto il secondo tempo concluderà solo in una occasione con Dovbyk sul quale risponde ancora una volta Gollini. De Rossi perde dopo appena 3’ Saelemaekers per un problema alla caviglia e al 7’ sfiora il raddoppio col tiro di Dovbyk, poi solo monologo rossoblù. Vitinha fuori, poi Ekuban anticipato quindi Badelj murato da Cristante. Le azioni per il Genoa si susseguono senza però troppa fortuna. De Rossi corre ai ripari togliendo Dybala ed El Shaarawy ma è sempre il Genoa alla ricerca del pareggio a fare la gara. Malinovskyi per due volte ci prova su punizione, bene Svilar. Poi all’ultimo minuto di recupero cross di Vitinha da sinistra e testa di De Winter (nella foto) lasciato libero in mezzo all’area per il pareggio che fa esplodere i 33 mila del Ferraris.

Genoa-Roma 1-1

RETI: pt 37’ Dovbyk; st 51’ De Winter

GENOA (3-5-2): Gollini 6.5; Vogliacco 5.5 (1’st Vitinha 5.5), De Winter 6.5, Vasquez 6; Sabelli 5.5, Frendrup 6, Badelj 6 (35’st Bohinen sv), Thorsby 6 (1’st Malinovskyi 5.5), Martin 5.5; Pinamonti 5, Ekuban 5 (35’st Ekathor sv). In panchina: Leali, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Accornero, Masini, Ahanor. Allenatore: Gilardino 6

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6.5, N’Dicka 5.5, Angelino 6; Saelemaekers 6 (6’st Hermoso 6), Pisilli 6 (17’st Pellegrini 6), Cristante 6, Konè 6.5, El Shaarawy 6 (17’st Celik 6); Dybala 5.5 (17’st Baldanzi 6), Dovbyk 6.5 (36’st Shomurodov sv). In panchina: Ryan, Marin, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangarè, Paredes, Soulè. Allenatore: De Rossi 6

ARBITRO: Giua di Olbia 5.5

NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. De Rossi espulso al 50’st per doppia ammonizione per proteste. Ammoniti: Pisilli, De Rossi, Pellegrini, De Winter, Gilardino, Shomurodov. Angoli: 5-5. Recupero: 7’; 4’