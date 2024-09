Impresa del Pisa a Salerno: la squadra di Pippo Inzaghi è da sola al comando della Serie B

Problemi al Var a Salerno con la sfida tra Salernitana e Pisa, che inizia con ben due ore e mezza di ritardo. Si gioca lo stesso e a portare a casa i tre punti sono gli ospiti, che espugnano l’Arechi per 3-2 con una doppietta di Nicholas Bonfanti (uno su rigore) e un gol di Tramoni e si portano in vetta alla classifica in solitaria con 11 punti. Solo momentaneo il guizzo dei campani, che avevano trovato il pari con Tongya. Nel finale il rigore di Simy utile ad accorciare ulteriormente le distanze. Esulta Pippo Inzaghi.

La sosta porta bene al Sassuolo che, dopo un avvio stentato nelle prime quattro gare, centra una bella vittoria per 2-0 sul campo della Carrarese grazie ai suoi due uomini migliori, Mulattieri e Thorstvedt, che abbattono una volenterosa, ma impalpabile negli ultimi sedici metri, formazione giallazzurra. Si decide tutto nella ripresa. Poco dopo la mezzora il match si sblocca con Mulattieri che con un bel diagonale non lascia scampo al portiere avversario. Nel recupero Thorstvedt raddoppia dopo un liscio in difesa azzurra.