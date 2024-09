Brescia e Spezia balzano al comando della Serie B, si sblocca il Bari

Brescia e Spezia balzano al comando della Serie B, in attesa dei posticipi di oggi. Il Brescia vince e domina la scena contro il Frosinone imponendosi per 4-0. Rondinelle in vantaggio al primo affondo. Al 7' un tiro sbagliato di Bisoli diventa un assist per Juric che da due passi mette in porta. Attaccante tenuto in gioco da un difensore del Frosinone. Il croato si ripete poco dopo girando in rete una corta respinta della difesa ospite. Il tris lo serve Olzer sfruttando un rocambolesco schema su punizione. Poco prima lo stesso trequartista aveva avuto l’occasione di segnare calciando forte sul portiere. Nella ripresa il Frosinone rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Darboe e nel finale Moncini entra e segna il poker su calcio di rigore.

La sfida allo Zini tra Cremonese e Spezia termina in parità per 1-1. Se nel primo tempo ha meritato la Cremonese, nella ripresa la squadra di D’Angelo ha spinto per raddrizzare il risultato. In una gara equilibrata in cui ci si annulla a vicenda, nella prima frazione la Cremonese prova ad accendere la miccia. Al 20' Bonazzoli manda sul fondo Zanimacchia il cui cross pesca Nasti solo davanti alla porta, ma il colpo di testa è centrale e Gori para. Si prosegue sul tatticismo esasperato fino al 32' quando sugli sviluppi di un corner Collocolo raccoglie palla al limite e calcia di destro trovando, grazie a una deviazione, l’angolino giusto. Lo Spezia reagisce e al 36' Soleri di testa impegna Fulignati per la prima volta. Liguri vicini al pari nella ripresa: all’8' cross di Reca e colpo di testa di Bandinelli che Fulignati vola a deviare contro il palo prima di subire fallo da Cassata. Al 15' ripartenza Spezia con lancio per Di Serio, Bianchetti manca il tocco all’indietro, la punta si presenta davanti a Fulignati che scavalca con un pallonetto prima di finire a terra. Perenzoni assegna il rigore ma il Var lo richiama perché è l’attaccante a cercare il contatto con l’estremo difensore. I tentativi dello Spezia danno i loro frutti al 20' quando sugli sviluppi di una punizione Hristov salta davanti alla porta e di testa batte Fulignati.