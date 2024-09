Tripletta di Baldanzi, l'Under 21 travolge la Norvegia: Desplanches salva il vantaggio sull’1-0

Missione compiuta. L’Italia Under 21 batte 3-0 a Stavanger i padroni di casa della Norvegia nelle qualificazioni per la fase degli Europei di categoria e resta in vetta alla classifica del gruppo. Eroe della giornata è il centravanti della Roma Tommaso Baldanzi (nella foto), autore di una tripletta.

Grazie alla vittoria la nazionale azzurra ha ora 21 punti in classifica, 4 in più dell’Irlanda e 6 in più della stessa Norvegia che ha però una partita in meno. La squadra di Carmine Nunziata bissa così il successo ottenuto a Bolzano nell’andata contro gli scandinavi.

Il 15 ottobre l’U21 affronterà l’Irlanda che giocava in contemporanea ed è stata fermata per 2-2 dalla Lettonia. Punti importanti in quanto in base al nuovo regolamento alla fase successiva passano direttamente le prime qualificate dei nove gironi. A queste si aggiungono quindi la nazionale del paese ospitante e le tre migliori seconde che usciranno dai playoff ai quali parteciperanno soltanto le migliori sei seconde dei gironi. Ma è lo stesso Nunziata ad invitare a non fare conti: “Per prima cosa devo fare i complimenti ai ragazzi - spiega - Hanno fatto una grande partita sia per il gioco che per l’intensità. La qualificazione matematica già il 15 contro l’Irlanda? Ora ci godiamo questa vittoria, fino a stasera, poi ci concentreremo sul resto del tragitto».