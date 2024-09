Nations League, gli azzurri ritrovano fiducia. Dimarco e il suo gol al volo: «Avanti così»

«Non era facile ripartire dopo un Europeo così. Ma abbiamo fatto una grande partita e ci voleva questa vittoria per tirare su il morale della squadra», ha detto il terzino azzurro Federico Dimarco protagonista del gol del momentaneo pareggio con un tiro al volo al termine di una triangolazione con il rientrante Tonali.

«Siamo stati bassi, poi ci sta concedere qualche tiro alla Francia, ma siamo felici sia per i gol che per la prestazione. Questa vittoria ha un bel peso, non è mai facile battere la Francia, dobbiamo continuare così», ha spiegato il difensore dell'Inter.

Soddisfatto anche Davide Frattesi, autore del gol del 2-1: «La serata non era cominciata nel migliore dei modi - ha ammesso - ma siamo stati bravi a riprenderla. È un bel giorno perché dobbiamo ripartire con lo spirito che ci contraddistingue, con voglia e cattiveria. Complimenti anche ai ragazzi che sono subentrati, perché sono entrati con lo spirito giusto. Sto bene, più si gioca e più si entra in condizione, quindi spero di raggiungere presto il 100 per cento».