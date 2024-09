Segna Soleri e lo Spezia vince in rimonta sul Cesena: i liguri salgono in cima

Una rete di Bertola a tempo scaduto fa volare lo Spezia e beffa il Cesena, mentre il Catanzaro trova il primo successo stagionale rifilando tre gol alla Carrarese.

Sono i risultati della domenica della quarta giornata di Serie B, con lo Spezia che soffre contro il Cesena, ma rimedia tre punti nel finale salendo in vetta a 8 punti, raggiungendo Pisa e Juve Stabia: gli uomini allenati da Mignani si portano in vantaggio con Berti al 5’ di testa su assist di Kargbo, dopo una palla recuperata da Wisniewski. In più di un’occasione il Cesena va vicinissimo al raddoppio, fino a trovarlo con Bastoni, la cui rete viene però annullata per un fuorigioco di Antonucci. Nella ripresa, quando tutto sembra avviato verso il successo esterno della neopromossa, ecco il tap-in di Soleri dell’1-1, ma è Bertola a far esultare i liguri al 101’.

Vince per 3-1 il Catanzaro, che finalizza un buon avvio di partita con il gol di Biasci al 34’; immediata la risposta della Carrarese con l’incornata di Bouah, ma prima della fine del primo tempo c’è spazio per il nuovo vantaggio locale, firmato da Iemmello. Al 53’, Pontisso mette il sigillo alla partita sfruttando un bell’assist di Biasci, tra i migliori dei suoi.