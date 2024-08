Addio a Sven Goran Eriksson, allenatore e gentiluomo: con lui la Lazio vinse il secondo scudetto

Ha affidato il suo ultimo saluto ad una docu-serie tv, di prossima uscita, già sapendo il destino che lo attendeva di lì a poco, per colpa di una diagnosi impietosa, un tumore al pancreas che oggi ha spento la vita di Sven Goran Eriksson. Ad annunciare la morte dell’ex tecnico della Lazio campione d’Italia è stata la famiglia, che gli è stata sempre al fianco in questi ultimi mesi di sofferenza ma anche di accettazione, per una malattia incurabile che Eriksson ha vissuto come il prezzo dovuto «ad una vita bellissima».

Un’esistenza mai banale, ricca di vittorie ma anche sconfitte, calcio a tutte le latitudini, in ogni Continente. Senza mai rinunciare alla sua proverbiale compostezza in panchina, che ha contraddistinto tutta la sua carriera. Fin dagli esordi, già di successo, alla guida del Goteborg, condotto a sorpresa fino alla vittoria della Coppa Uefa nel 1982, battendo in finale il più titolato Amburgo.