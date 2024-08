Super Kvaratskhelia, prima vittoria del Napoli di Conte: 3-0 al Bologna

Prima vittoria del Napoli di Conte che in attesa dell’inserimento dei nuovi acquisti - Lukaku prima di tutti - supera il Bologna per 3-0, riscattandosi dopo la disfatta di Verona nella giornata di esordio in campionato. La strada del successo per gli azzurri viene spianata da un gol di Di Lorenzo nel recupero del primo tempo, ma il vero mattatore della serata è Kvaratakhelia, autore di un assist e un gol e soprattutto di una prova estremamente convincente. Il sigillo finale sul risultato è di Simeone grazie a un assist fornito dal nuovo acquisto Neres il quale riesce a essere decisivo pur avendo giocato soltanto per otto minuti.

Il Bologna nonostante il mantenimento del possesso palla non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Il Napoli, invece, sfrutta molto bene le transizioni favorevoli determinate dall’atteggiamento aggressivo dei suoi centrocampisti che bloccano gli avversari e rilanciano velocemente le ripartenze.

Nel primo tempo la squadra di Conte va vicina al gol in diverse circostanze con Politano e con Kvaratskhelia che colpisce l’incrocio dei pali con un colpo di testa. Al 47’ è proprio il georgiano a servire a Di Lorenzo in pallone che il capitano della squadra aggancia con il destro e scaraventa in rete con il sinistro, per poi andare a esultare sotto la curva e scaricare la sua rabbia per un lungo periodo no con le lacrime

Nella ripresa il Bologna cerca di mantenere un atteggiamento ancor più aggressivo in campo, soprattutto per limitare le iniziative dei centrocampisti del Napoli. Ma gli azzurri reagiscono a loro volta con vigore e al 30’ trovano il gol del raddoppio. Fa tutto Kvaratskhelia il quale parte dal centrocampo, arriva ai limiti dell’area di rigore e fa partire un tiro di sinistro che viene deviato da Beukema e spiazza Skorupski.

Il terzo gol degli azzurri arriva a due minuti dalla fine della gara. È ancora Kvaratskelia a servire Neres, il quale si libera di Beukema con una giravolta e serve Simeone, la cui conclusione finisce in fondo alla rete.

Napoli-Bologna 3-0

RETI: pt 47’ Di Lorenzo; st 32’ Kvaratskhelia, 49’ Simeone

NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 6.5; Mazzocchi 6.5 (32’ st Spinazzola sv), Anguissa 6, Lobotka 6, Olivera 6; Politano 6.5 (43’ st David Neres 6.5), Kvaratskhelia 7; Raspadori 6.5 (38’ st Simeone 6). In panchina: Contini, Caprile, Juan Jesus, Cheddira, Rafa Marin, Zerbin, Ngonge, Gaetano, Saco, Iaccarino, Mezzoni. Allenatore: Conte 7

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 5.5, Beukema 5.5, Erlic 5.5 (19’ Lucumì 5.5), Lykogiannis 5.5 (18’ st Juan Miranda 6); Freuler 6, Moro 5.5; Orsolini 5 (18’ st Odgaard 5.5), Aebischer 5.5 (35’ st Fabbian sv), Ndoye 5.5 (18’ st Karlsson 6); Castro 6. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, Pobega, Dallinga, De Silvestri, Byar, Urbanski. Allenatore: Italiano 5

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti Mazzocchi, Lucumì, Posch, Rrahmani. Angoli: 7-5. Recupero: 5’, 6’