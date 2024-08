Lautaro Martinez rinnova con l'Inter fino al 2029, guadagnerà 9,5 milioni a stagione

Una giornata di buone notizie, da diversi punti di vista. Per prima cosa il club ha ufficializzato il rinnovo di contratto del capitano Lautaro Martínez fino al 2029 (per l’argentino aumento dell’ingaggio a 9,5 milioni a stagione più bonus). Un annuncio spoilerato sui social dal club nerazzurro con la frase «Secondo noi sarete mooooolto contenti a breve...», accompagnandola con un video di tutte le volte in cui Lautaro ha posto ai tifosi la domanda diventata ormai un tormentone «Tifosi, contenti?». Ai microfoni di Inter TV, invece, ha detto: «Il rinnovo significa tantissimo, sono molto orgoglioso e grato ai nuovi dirigenti, alla nuova proprietà, perché dopo 6 anni continuare ancora qui vuol dire tanto per me e la mia famiglia, per tutta la gente intorno a me. Sono molto contento e ho tanta voglia di continuare a lottare per cose importanti. Devo continuare allo stesso modo per far rivivere ai tifosi quei momenti bellissimi vissuti insieme in questi 6 anni. Abbiamo goduto insieme il 22 aprile con la seconda stella, sono orgoglioso perché siamo rimasti nella storia di questo grande club. Per noi deve essere una spinta per continuare a lottare per momenti come questi e continuare a portare trofei a casa, perché è questo ciò che conta».