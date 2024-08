Atalanta, grave infortunio per Scamacca: rottura dei legamenti e del menisco

Rottura del crociato del ginocchio sinistro e interessamento de menisco e del collaterale. Responso infausto per Gianluca Scamacca uscito ieri per infortunio durante l’amichevole dell’Atalanta col Parma. Trasportato in macchina stanotte dopo infortunio di ieri, li«attaccante azzurro sarà operato questa mattina stessa dal professor Mariani a Villa Stuart a Roma. Tempi di recupero 4-6 mesi. Per i primi tre mesi sarà seguito dall’equipe di Mariani per la prima fase poi sarà la società bergamasca a curare il suo recupero. Il tempo previsto per il rientro in campo dipende dalla seconda fase di riabilitazione, ma normalmente si aggira sui 4-6 mesi.