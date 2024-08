Parma super con l'Atalanta, 4-1 nell'antipasto di A

La prima vera sorpresa della stagione è confezionata dal prossimo avversario del Palermo (Coppa Italia, Tardini, domenica 11 agosto, ore 18.30), il Parma dell’ispirato Dennis Man (a destra nella foto), un gol più bello dell’altro nell’inaspettato 4-1 finale, ai danni dell’Atalanta, preoccupata per il ginocchio sinistro di Scamacca in vista della Supercoppa Europea alla vigilia di Ferragosto. L’amichevole del Tardini è stato un passo avanti per Pecchia e un paio indietro per Gasperini, apparso seccato con una difesa capace di farsi sorprendere costantemente alle spalle.

I bergamaschi, comunque, hanno cominciato a ritmi lenti subendo il doppiettista rumeno soprattutto nel primo tempo. Sul rinvio di Suzuki la spizzata di Valeri è la prima palla buona per lo stesso Man, che evita Ruggeri ma viene fermato dal palo e da Palestra sulla riga di porta. È il 4’, mancano due minuti all’aggiramento da destra del protagonista gialloblù che taglia da fascia a fascia insaccando di sinistro evitando la copertura di Godfrey.