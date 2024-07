Italia beffata, la Spagna vince 1-0 ai supplementari e va in finale dell’Europeo under 19

Nell’Europeo Under 19 suona una musica diversa tra Italia e Spagna, ma l’esito è lo stesso: vincono le (piccole) Furie Rosse, che vanno in finale, dove se la vedranno con Francia o Ucraina. Gli azzurrini vengono puniti da un gol di Fortuny nei supplementari dopo aver giocato meglio per larghi tratti e fallito diverse occasioni. Gli spagnoli fanno un po’ gli italiani, sbagliando molto e subendo il dinamismo avversario, legittimando il successo solo dopo il vantaggio con altre due opportunità clamorose.

La squadra del ct Corradi, campione uscente, fallisce così l’approdo alla seconda finale consecutiva, dopo aver messo in mostra nel torneo talenti che si spera di vedere in campo nella squadre di club, problema sollevato proprio da uno dei migliori di oggi, Bartesaghi del Milan. L’esterno crea a inizio ripresa la migliore chance: discesa imperiosa sulla destra su regalo di un difensore spagnolo e assist al centro per Zeroli che sbaglia un rigore in movimento. Al 62’ Di Maggio tira angolato e Jimenez si allunga a deviare.