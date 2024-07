I Giochi cominciano nel caos: in Argentina-Marocco inno fischiato, invasione e gol annullato dopo 2 ore

Argentina-Marocco a St. Etienne non era cominciata bene, ed è finita ancora peggio. È la partita che ha inaugurato, nel caos, il torneo di calcio maschile di Parigi 2024 ma si è capito subito, fin dal momento degli inni, che qualcosa non andava visto che quello argentino è stato fischiato sonoramente dal pubblico francese dello stadio Geoffroy-Guichard. Altro, quindi, che spirito olimpico, anche se i fischi erano attesi vista la tensione fra Argentina e Francia per il video diffuso su Instagram dal centrocampista Enzo Fernandez, nel quale si sentono i suoi compagni dell’Albiceleste intonare un coro razzista sui giocatori di colore della Francia durante i festeggiamenti per la Coppa America.

Ma poi è successo molto di peggio, e alla fine per salvare la situazione è dovuto intervenire un italiano, l’arbitro Paolo Valeri, considerato un autentico numero uno del Var e confermatosi tale in questa delicata situazione. E’ successo che il Marocco, per la gioia della folta rappresentanza di suoi tifosi sugli spalti, sembrava avviato alla vittoria per 2-0 grazie alla doppietta di Rahimi, poi però un gol del subentrato Giuliano Simeone, fratello del ‘Cholitò, aveva rimesso in corsa l’Albiceleste del ct Mascherano. Poi l’arbitro svedese Nyberg, forse per rilanciare la moda dell’ultimo Mondiale, aveva concesso ben 16 minuti di recupero e negli ultimi secondi di questa sorta di supplementare l’Argentina aveva pareggiato con Medina, dopo che l’Albiceleste aveva colpito per due volte, nella stessa azione, la traversa.