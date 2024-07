Plusvalenze, la partita della Juve torna in tribunale: i pm Roma chiedono il processo per 9

Ritorna in tribunale la partita della Juventus sul caso plusvalenze. La procura di Roma ha inoltrato la richiesta di rinvio a giudizio per gli ex vertici della società bianconera: fra i nove soggetti che ora devono attendere la fissazione dell’udienza preliminare ci sono l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex vice Pavel Nedved.

Escono di scena in quattro: Francesco Roncaglio (ex componente del Cda), Enrico Vellano (ex componente del Cda), Stefania Boschetti (revisore legale Ernst & Young) e Roberto Grossi (revisore legale Ernst & Young). I pubblici ministeri Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice hanno stralciato la loro posizione dal procedimento principale: una mossa che di solito è il preludio alla proposta di archiviazione. Per Fabio Paratici lo stralcio è solo parziale e si riferisce a due capi d’accusa: le irregolarità relative a uno dei bilanci presi in esame dagli inquirenti della capitale (approvato nell’ottobre del 2021) in un periodo in cui l’ex direttore sportivo aveva già lasciato la società bianconera per accasarsi al Tottenham.