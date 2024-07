Calcio e polemiche, il coro razzista degli argentini dopo la vittoria in Coppa America fa infuriare la Francia

Crisi diplomatica tra Francia e Argentina - con richieste di chiarimenti tra le rispettive Federazioni calcistiche ed indagine aperta dalla Fifa - per il coro intonato sul pullman dai giocatori dell’Albiceleste dopo la vittoria della Coppa America. Coro contenente offese razziste ed omofobe contro diversi giocatori di colore francesi, in particolare Kylian Mbappé. Finito sui social lunedì sera, ha rapidamente scatenato una bufera. Anche il ministro dello Sport, Amelie Oudea-Castera, ha sollecitato l’intervento della Federazione europea.

Uno degli argentini coinvolti è Enzo Fernandez, del Chelsea. Il club londinese ha aperto una procedura disciplinare interna. Il video non è sfuggito a Wesley Fofana, compagno di squadra di Fernandez, che ne ha pubblicato un’immagine su X, commentando: «Il calcio nel 2024: razzismo disinibito». Visto il caos suscitato il centrocampista si è affrettato a chiarire: «Sono contrario alla discriminazione in ogni sua forma e mi scuso per essermi lasciato prendere dall’euforia dei festeggiamenti. Quel video, quelle parole, non riflettono le mie convinzioni né il mio carattere».