A Euro 2024 trionfa la Spagna, decide Oyarzabal a 4 minuti dalla fine: con quattro titoli la Roja è davanti a tutti

Ha vinto la squadra più forte. Giocare bene premia e la Spagna, che, dopo aver conquistato un anno fa la Nations League, fa il bis sul palcoscenico di Euro 2024, succedendo all’Italia nell’albo d’oro e stabilendo un record, quello di avere messo in bacheca per quattro volte il titolo continentale. Così il calcio non torna a casa, nel senso che coloro che lo hanno inventato, gli inglesi, sono di nuovo a mani vuote, come capita loro dal lontano 1966, una maledizione che non riescono a sfatare. Tre anni fa avevano perso in casa, a Wembley e ai rigori, contro gli azzurri. All’Olympiastadion di Berlino soccombono invece per un gol a 4’ dalla fine di Oyarzabal, entrato poco prima al posto di Morata. Mossa azzeccata quella del ct Luis De La Fuente, il tecnico «allevato» dentro la federazione, già argento olimpico con i suoi a Tokyo, così come lo era stata quella di Southgate di far entrare Palmer per il deludente Mainoo, e poco dopo il talento passato dal Manchester City al Chelsea aveva pareggiato la rete iniziale del match, quella di Nico Williams.

Alla fine è stata quindi la vittoria del talento, dell’organizzazione di gioco e della tecnica, di questa Spagna che ha in parte abrogato il tiki-taka per giocare un calcio più verticale che esalta la velocità delle due frecce, anzi le due «Ferrari» come le hanno ribattezzate, Lamine Yamal e Nico Williams, che nella fase a gironi avevano fatto girare la testa anche all’Italia. Amici fuori dal campo, sul terreno di gioco a volte si trovano davvero a occhi chiusi ed è successo anche questa sera, non la migliore recita per Yamal ma comunque di nuovo mago dei passaggi quando, al 2’ pt, ha inventato una giocata accentrandosi e tagliando il campo con il sinistro per trovare alla perfezione Nico Williams, che di sinistro ha battuto l’incolpevole Pickford. Poi è venuto il pari di Palmer, quando forse la Spagna e i suoi tifosi pensavano di aver già vinto, e invece l’Inghilterra, nonostante la serata di scarsa vena delle sue stelle Kane (che è stato perfino sostituito, da Watkins al quale questa volta non è riuscito il miracolo) e Bellingham, è riuscita a riprendere il match: bene Saka sulla fascia destra, palla al centro dove Bellingham ha fatto fa la boa alla perfezione per lasciare spazio al sinistro del compagno da poco entrato: 1-1.