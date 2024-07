Serie A, svelato il calendario 2024-25: l'Inter campione d'Italia debutta col Genoa al Ferraris

Svelato il nuovo calendario della Serie A 2024-2025, che inizierà il 18 agosto 2024 e si concluderà il 25 maggio 2025.

L’Inter campione d’Italia in carica comincerà il suo campionato in casa del Genoa. Esordio in trasferta anche per il Napoli di Conte, che parte dal Verona, mentre la Juve ospita il Como. Per il resto Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino e Parma-Fiorentina.

I primi big match alla 3ª giornata: Juve-Roma e Lazio-Milan. Alla 5ª giornata Inter-Milan e Juve-Napoli. Alla 9ª giornata c'è Inter-Juve, il serby d’Italia. Unico turno infrasettimanale il 30 ottobre con Milan-Napoli. Alla 13ª giornata ci sono Milan-Juve e Napoli-Roma. Il derby della Capitale, Roma-Lazio, il 5 gennaio 2025.