Un autogol condanna il Belgio, la Francia vola ai quarti

Un tiro del panchinaro Kolo Muani, chiamato in campo con una felice premonizione da Deschamps nel finale, schiude i quarti di finale alla Francia grazie a una deviazione sfortunata ma decisiva del veterano Vertonghen. E’ una sentenza che condanna il Belgio all’ennesima delusione e che promuove ai quarti di finale i francesi che se la vedranno con la vincente di Portogallo-Slovenia. Una vittoria di misura al termine di una gara nervosa, poco spettacolare che premia la rosa più forte, che però continua a non convincere agli Europei.

Una prestazione giudiziosa, col centrocampo ancora una volta diretto con autorità dall’inesauribile Kantè, ben coadiuvato da Tchouameni. Mbappè, condizionato dalla maschera protettiva, regala poche emozioni anche perchè la ragnatela belga lo contiene. Griezmann ha qualche spunto intermittente, Rabiot si sacrifica in copertura. Theo Hernandez, che si fida poco dei suoi due centrali, riduce le sue folate offensive anche per non lasciare spazio al dribblomane Doku, uno degli ultimi ad arrendersi. Nel Belgio è proprio il folletto del Manchester City a mettere in difficoltà la Francia, ma non è aiutato dai compagni. Lukaku solo una volta riesce a tirare in porta bene mentre De Bruyne dispensa giocate di classe, ma a ritmi sempre più bassi. La grande generazione d’oro del Belgio ricorda con rimpianto la più grande occasione sfumata, e c’era di mezzo la Francia. Nella semifinale mondiale del 2018 un gol di Umtiti in semifinale frustrò le velleità di Lukaku e De Bruyne. Ma è una maledizione che si ripete, perchè stavolta il Belgio esce alla fine con la nona autorete siglata agli Europei.