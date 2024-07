In campo il mito Zoff: «Ai Mondiali del 2026 si va con i più bravi»

Ai Mondiali del 2026 l’Italia ci andrà, non con i giovani ma «con i più bravi». Parola di Dino Zoff, il Mito del calcio italiano che confessa di non sognare spesso quella coppa alzata al Bernabeu da capitano azzurro: «Io penso al quotidiano, semmai sono gli altri che me lo ricordano». Il quotidiano, purtroppo, è anche l’eliminazione degli azzurri dagli Europei di calcio in Germania. Zoff rimette idealmente al braccio la fascia da capitano di un’Italia calcisticamente allo sbando, e guarda con fiducia al futuro della nazionale italiana di Luciano Spalletti che a settembre tornerà in campo per la Nations League a Parigi contro la Francia di Mbappé; poi tra marzo e giugno comincerà la vera sfida per tornare dopo due edizioni mancate alla fase finale della Coppa del mondo. «E’ andata male purtroppo - racconta Zoff, al telefono con l’ANSA, riavvolgendo il nastro degli Europei degli azzurri - ho vissuto con un pò di fiducia questo Europeo ma poi sono usciti troppo presto. E’ andata male e non c’è niente da dire: non mi sento di dare consigli a Spalletti».

Tra accuse, polemiche, dubbi, recriminazioni, il campione del mondo del 1982 in Spagna prova a tracciare la strada lungo la quale gli azzurri possono arrivare a non mancare l’appuntamento iridato per la terza volta di vila, eventualità mai successa nella storia del calcio ad una Nazionale big. “Ora l’Italia deve qualificarsi ai Mondiali. Sarebbe la terza volta che non ci va? Non credo che succeda, certo questi Europei hanno dato un brutto segnale ma ai Mondiali non è possibile che per tre volte di seguito non si vada. Ho fiducia. Puntare sui Giovani? Bisogna puntare sui migliori, basta con questa storia dei giovani, gioca chi è capace».

Zoff non è convinto, come tanti, che il nodo della questione sia il mancato spazio ai giovani talenti. «Ma davvero i club danno poco spazio ai giovani? Credete veramente che se c’è uno forte non lo fanno giocare? Deve finire questa storia. Gioca chi è capace. Se i giovani sono forti giocano, lo sport è una cosa semplice, vince chi arriva primo come nei cento metri. La verità la si vede in campo, è così tutto molto semplice».