Bufera in Figc, Gravina fissa le elezioni al 4 novembre

Al voto anticipato, anche se di fine mandato. Nei giorni della tempesta sul calcio italiano, Gabriele Gravina ha rotto gli indugi e dopo aver escluso le dimissioni per il disastro della nazionale ha deciso di convocare per il 4 novembre a Roma l’assemblea elettiva della Federcalcio per il nuovo quadriennio: come anticipato prima di tornare in Italia, in largo anticipo sul termine massimo del marzo 2025. E’ la strategia del contropiede - già definita all’interno del mondo del calcio una mossa stile Macron - piuttosto che la resistenza a oltranza, sotto il fuoco incrociato, in attesa della naturale scadenza del mandato.

In piena polemica politica, il presidente della Figc accelera sulle iniziative e delle scelte, in un orizzonte temporale breve prima di arrivare al redde rationem delle elezioni. E’ un tentativo di rompere l’assedio, una chiamata alle responsabilità di tutte le componenti, una verifica degli assetti di ogni Lega. In ambienti federali, si sottolinea che la volontà è favorire il confronto all’interno del sistema federale, nel contempo tenendo fede alla promessa di anticipare al massimo il voto, nei limiti dello statuto federale. Solo dopo si capirà se una ricandidatura di Gravina è possibile. Il 4 novembre in Italia è sinonimo di vittoria, ma a chi potrà arridere è presto per dirlo.