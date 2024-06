Le pagelle dell'Italia: Spalletti sbaglia formazione, Scamacca bocciato, Zaccagni prova a fare qualcosa

Queste le pagelle degli azzurri per la gara Svizzera-Italia, finita 2-0 per gli elvetici. DONNARUMMA 6.5: Una gran parata su Embolo, sul gol non si ripete, sulla punizione di Rieder si salva con l’aiuto del palo. DI LORENZO 4: Questa volta non si può neanche dire che andrà meglio la prossima. Soffre Vargas, è spesso in ritardo e non trova mai l’intesa con Mancini. MANCINI 4.5: Lascia un buco clamoroso nel quale si infila Embolo, San Gigio lo salva. Non convince, è in sofferenza tra tunnel subiti e movimenti sbagliati. BASTONI 5: Prova a guidare il reparto, tutto sommato funziona meglio la catena del centro-sinistra, pulisce l’area in un paio di occasioni, ma sul gol di Freuler è fuori posizione. DARMIAN 5.5: Cerca di tenere a bada Ndoye, non sempre ci riesce, un paio di volte libera l’area, ma sbaglia semplici palloni in uscita. (30' st CAMBIASO SV)

CRISTANTE 5: Non incide, non garantisce quella solidità che ci si aspetta e in fase di costruzione latita (30' st PELLEGRINI SV). FAGIOLI 6: Nel primo tempo le uniche giocate positive sono sue, tra una piroetta e un paio di passaggi interessanti. Si perde Freuler nell’azione del gol e non è un dettaglio. (41' ST FRATTESI SV) BARELLA 5: Toccato duro dopo 8 minuti da Freuler, soffre la corsa dei colleghi di reparto elvetici, al 35' viene ammonito e il cartellino lo condiziona ancor di più della botta. 19' ST RETEGUI 5.5: Ci prova, ma non ci riesce anche perché di palloni ne vede pochi. CHIESA 5.5: Due spunti nel nulla generale, un recupero nella ripresa. Tutto qui, non può bastare ma è tra i meno peggio. SCAMACCA 4: Mai servito bene, è vero. Le responsabilità, però, sono anche sue. Non se se la va a cercare, non crea gli spazi, prende un palo da 4 metri. Bocciato.