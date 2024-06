Fa festa anche la Turchia: chiusi i gironi, ecco il tabellone degli ottavi di Euro 2024

È festa per Turchia e Georgia che raggiugono due storiche qualificazioni agli ottavi degli Europei grazie a due vittorie, rispettivamente contro Repubblica Ceca e Portogallo, nell’ultima giornata del Gruppo F. Già qualificato il Portogallo, come prima del girone: ora affronterà la Slovenia. I turchi non raggiungevano gli ottavi da 16 anni; per i georgiani si tratta della prima volta nella loro storia.

La squadra di Montella si impone per 2-1 sui cechi dopo aver rischiato anche il ko che avrebbe significato l’addio al torneo: Calhanoglu (nella foto) sblocca il risultato al 6 della ripresa ma al 21’ Soucek trova il pari. La Repubblica Ceca sfiora anche la rete del 2-1 ma al quarto minuto di recupero Tosum chiude definitivamente il discorso. La Turchia ora affronterà l’Austria.

Con le partite di stasera si è chiusa la fase a giorni di Euro 2024, e si compone il quadro degli ottavi di finale, che vedranno gli azzurri nella parte alta del tabellone, sulla carta leggermente meno impegnativa. Si parte il 29 giugno alle 18 proprio con Svizzera-Italia, seguita alle 21 da Germania-Danimarca. Il 30 sarà la volta di Inghilterra-Slovacchia alle 18, partita che ci interessa da vicino perché la vincitrice affronterà ai quarti chi avrà la meglio tra Italia e Svizzera. Alle 21 toccherà alla Spagna contro la sorpresa Georgia. Il primo luglio alle 18 Francia-Belgio, e alle 21 Portogallo-Slovenia. Infine, il 2 luglio in programma Romania-Olanda alle 18 e Austria-Turchia alle 21.