Per Spalletti qualificazione meritata: «Ma nell’Italia ci sono cose illogiche, dobbiamo migliorare»

«Il gol al 98'? Ci si crede sempre, nel calcio di oggi. Nella nostre partite ci sono cose illogiche, tante cose ancora da mettere a posto. Ma questa qualificazione è meritata»: sono le prime parole di Luciano Spalletti, a RaiSport, dopo il pari al 98' con la Croazia che regala all’Italia la qualificazione agli ottavi. «Abbiamo sbagliato gol incredibili, dobbiamo ancora lavorare», ha aggiunto il ct.

Dopo la grande gioia del pareggio al 98’ che ha spedito l’Italia agli ottavi e rispedito la Croazia a casa, una piccola parte dei 10 mila tifosi italiani presenti al Leipzig Stadium è rimasta dentro lo stadio. I sostenitori azzurri sono stati premiati perchè, oltre mezz’ora dopo il termine del match e con l’impianto ormai vuoto, Luciano Spalletti è rientrato in campo e, accompagnato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dal capo-delegazione Gigi Buffon, è andato a salutare i tifosi. Un bel grazie per il sostegno che qui in Germania hanno sempre assicurato.