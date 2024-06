Il mito di Modric cancellato dal tocco di follia finale degli azzurri

La partita era cominciata con duecentoquaranta secondi d’angoscia, poi Donnarumma deviava una palla cattiva di Sucic. Tocca sempre a lui fare gli onori di casa. I croati han provato a riprendere il volo ma con lo schema duttile li abbiamo scoraggiati e spediti a remigare. La partita la capisci quando vedi le mosse dall’alto.

Come immaginavo ho fotografato un incoraggiante 5-3-2 che un furbastro ha definito la versione più moderna del catenaccio. L’Italia con la Spagna ha perso malamente - ho sentito dire - provando il misterioso Giuoco di Spalletti. Malamente? Zero a uno per autorete. Ho visto di peggio. Vorrei veder di meglio. Contrappongo dunque la possibilità di vincere malamente con il 3-5-2/5-3-2/6-3-1 quando Retegui fa l’Orsolini e va a cercarsi la palla che non gli arriva. Scamacca è fuori - peccato - perché non si è umiliato a fare lui pure il cercatore. Qui, fra gli azzurri - ecco il nostro limite - c'è paura di buttare la palla avanti come se non avessero visto che Dimarco e Di Lorenzo sono in palla, ali abusive ma produttive. Se devo dirlo rendono molto meno Pellegrini e Raspadori. Mentre il centrocampo vive più grazie ai ragionamenti di Jorginho che per gli slanci a responsabilità limitata di Barella. Ragazzo, cosa t'è successo? Nella pausa cerco di capire cos'è che non mi torna in quest’Azzurra. Ecco: non c'è ombra di Juve. Solo Buffon dirigente. L'amico statistico precisa solenne (è juventino): dal 1998, per la prima volta nella storia della Nazionale, Spalletti ha schierato in un grande torneo una squadra senza giocatori della Juventus in campo.