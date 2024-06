Spalletti rifà l'Italia, con la Croazia la rimonta delle seconde linee

Qui in Germania o si rifà l’Italia o si esce da Euro 2024. Dopo la grande delusione per la lezione impartita dalla Spagna di Yamal, Rodri e Nico Williams agli azzurri dovrebbero cambiare pelle nella partita decisiva di lunedì prossimo a Lipsia contro la Croazia, terzo e ultimo match del gruppo B in cui la squadra di Luciano Spalletti avrà a disposizione due risultati su tre per arrivare seconda e conquistare gli ottavi di finale della competizione continentale. Il ct azzurro dovrebbe ricorrere ad alcune seconde linee per cambiare volto e atteggiamento alla sua squadra, dalla difesa all’attacco in un match da ultima spiaggia prendersi gli ottavi di finale.

In attacco il primo a saltare, vista l’abulica prestazione contro le Furie Rosse a Gelsenkirchen potrebbe essere Scamacca rilevato dall’attaccante del Genoa Retegui. In rampa di lancio a metà campo il romanista Cristante che potrebbe essere destinato a sostituire Frattesi. Dietro chance per Darmian chiamato a prendere il posto di Di Lorenzo per andare a forma una linea difensiva a quattro quasi tutta interista con l’unico intruso Calafiori insieme a Bastoni e Dimarco. Quest’ultimo, però, oggi si è allenato a parte per una botta subita al polpaccio e non è detto che non torni ad allenarsi in gruppo in tempo per farsi trovare disponibile per il match con la Nazionale croata. Partita dove sono attesi allo stadio di Lipsia, in grado di ospitare fino a quarantamila tifosi, almeno 11.000 supporter azzurri e altrettanti croati. Intanto c’è grande entusiasmo a Iserlohn, all’esterno di Casa Azzurri, dove i diversi tifosi presenti hanno esposto uno striscione lungo 12 metri, con un messaggio di incoraggiamento in vista del match decisivo di lunedì contro la Croazia: «Succede solo a chi ci crede: noi ci crediamo». Tra i possibili cambi da parte di Spalletti potrebbe esserci l’interista Matteo Darmian che dovrebbe sostituire il napoletano Giovanni Di Lorenzo in grande difficoltà con la Spagna, lasciato completamente solo contrastare la freccia Nico Williams. “Sicuramente in questi giorni analizzeremo quanto fatto con la Spagna per cercare di non commettere gli errori fatti. Per quanto riguarda la preparazione stiamo bene e ci prepareremo per questa partita nel migliore dei modi per portare a casa un risultato importante».