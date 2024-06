Il Belgio piega la Romania, nel gruppo E regna l'equilibrio

Era chiamato al riscatto il Belgio, e riscatto è stato: i diavoli rossi battono 2-0 la Romania e si rimettono in corsa per la qualificazione dopo il ko dell’esordio. Ora la situazione nel gruppo E è di assoluta parità, con le quattro squadre (Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina) tutte a tre punti. Hanno deciso il match di questa sera a Colonia una rete dopo nemmeno due minuti di Tielemans e il raddoppio di De Bruyne a una decina di minuti dal termine. Nel mezzo c’è stato tanto Belgio (compresa una rete di Lukaku annullata per fuorigioco, la terza negata dalla Var per l’attaccante in questo Europeo). La Romania si è resa pericolosa a tratti ma non è mai riuscita a creare occasioni nitide.

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Slovacchia, il Belgio è obbligato a vincere contro la Romania reduce invece della pesante vittoria contro l’Ucraina nella prima partita del gruppo E. Per non fallire l’obiettivo il ct dei belgi, l’italo-tedesco, Domenico Tedesco fa qualche cambiamento: spazio dal primo minuto per Lukebakio, preferito a Trossard nel tridente con Doku e Lukaku. In mezzo c’è Tielemans (e non Mangala) con Onana e De Bruyne. Cambiano due pedine anche in difesa: fuori Debast e Carrasco, dentro Vertonghen e Theate. Una sola novità nell’undici romeno di Iordanescu rispetto alla sfida con l’Ucraina: Mihaila al posto di Coman nel tridente con Man e Dragus. A centrocampo confermato Marius Marin, ‘italianò come Mihaila e Razvan Marin. A completare la mediana il trascinatore Stanciu.