Federico Dimarco rischia di saltare la sfida tra Italia e Croazia, gara in programma lunedì (24 giugno) sera a Lipsia (ore 21.00). Il terzino dell’Inter, che ha accusato un trauma al polpaccio giovedì sera contro la Spagna, oggi non si è allenato. Per lui differenziato in palestra. Difficile un recupero last minute per il terzo impegno del girone B.

La Nazionale è scesa in campo a Iserlohn per la penultima seduta prima della partenza per Lipsia, dove lunedì è in programma il match contro la Croazia, ultima e decisiva gara del girone B di Euro2024. «Il difensore Federico Dimarco - informa la Federcalcio - ha svolto quest’oggi un allenamento differenziato per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra occorso durante la gara contro la Spagna. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno».