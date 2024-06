La stella Mbappè resta in panca: Francia-Olanda non brilla e finisce 0-0

Un pareggio che accontenta entrambe le squadre. Francia e Olanda non vanno oltre lo 0-0 a Lipsia nella seconda partita del Gruppo D degli Europei. Entrambe vittoriose all’esordio, restano in vetta alla classifica del girone in attesa dell’ultima giornata: i Blues se la vedranno con la Polonia, ferma a 0 punti. Gli Orange affronteranno l’Austria, che ha battuto proprio i polacchi. Un match con qualche lampo in avvio, poi decisamente poco avvincente. Deschamps, che fa accomodare in panchina Mbappé per l’infortunio al naso, schiera un 4-3-3 con il milanista Maignan tra i pali dietro a Koundé, Saliba e Upamecano. Le chiavi del centrocampo a Rabiot mentre in avanti il tridente è composto da Dembélé, Thuram e Griezmann. Koeman si affida ad un 4-2-3-1 con Depay unica punta sostenuta da Simons, Gakpo e la freccia Frimpong. In porta Verbruggen protetto da Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké. In mezzo al campo Reijnders e Schouten.

I ritmi vertiginosi sembrano il preludio di una sfida ad altissimo livello, con gli olandesi pericolosi: dopo 55 secondi, Frimpong si lancia profondità e semina Theo in area. Il francese recupera solo all’ultimo minuto e sporca un tiro comunque pericoloso che Maignan riesce a deviare fuori. Dopo 3’ la Francia risponde con Griezmann che di sinistro da fuori impegna Vebruggen. Continui capovolgimenti di fronte. Al 10’ Reijnders pesca Gakpo in avanti, assist per Depay ma la difesa dei blues respinge. Al 14’ l’occasione più clamorosa è per i francesi: capolavoro di Thuram che di tacco smarca in area Rabiot. Lo juventino potrebbe calciare a colpo sicuro, ma preferisce servire Griezman solo davanti alla porta: palla difficile che l’attaccante dell’Atletico Madrid non può calciare bene. Sul prosieguo dell’azione è lo stesso Griezmann a sfiorare il palo alla destra di Verbruggen con un tiro da centro area. L’Olanda non si spaventa e si butta avanti. Al 16’ Gakpo semina il panico tra i difensori francesi in evidente difficoltà e riesce a liberarsi per il tiro. Parata determinante di Maignan. Dopo lo slancio iniziale le due squadre sembrano voler spingere di meno e prendono le misure: difese più coperte e palleggio a centrocampo. Al 28 un guizzo di Thuram fa tremare gli orange. L’interista scatta sulla linea del fuorigioco ma arrivato in area non inquadra lo specchio della porta. Gli olandesi sono più chiusi e si affidano alle ripartenze. Simons in chiusura si libera al tiro ma la conclusione è debole. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.