Il risveglio amaro dell’Italia, i numeri della partita sono schiaccianti a favore della Spagna: «Ci credevamo di un altro livello», ammette Buffon

Un risveglio amaro. L’Italia all’Europeo di calcio scopre di non essere quella della prima partita, vinta con l’Albania, e spera di non essere quella della seconda, persa con la Spagna senza mai poter lasciare pensare a un esito diverso. «Questione di freschezza», dice il ct Spalletti, evocando la spiegazione della tenuta fisica che per tanti allenatori è totem difensivo. Di fatto, i numeri di chi analizza per mestiere i 90’ di ciascuna partita, dicono altro in un confronto, quello del secondo turno del gruppo B giocato a Gelsenkirchen, in cui l’unica cosa da salvare è addirittura il risultato, un 1-0 di misura che non dà lontanamente l’idea del dominio totale delle Furie Rosse sugli azzurri.

Anche le parole, nel day-after, del campione del mondo, Gianluigi Buffon, non possono far dormire sonni tranquilli in prospettiva: «Preoccupante è il dispiacere di aver pensato di aver raggiunto un determinato livello e ieri abbiamo avuto un riscontro che non ci aspettavamo, però - ammonisce il capo delegazione degli azzurri - penso anche che tra le spiegazioni, quelle che ha detto il mister sono veritiere».