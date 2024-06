Musiala e Gundogan stendono l'Ungheria e lanciano la Germania negli ottavi

La squadra magiara, ancora a zero punti, è troppo sbilanciata: fragile in difesa, con Orban ancora in fase negativa, propositiva e pericolosa in avanti col gioiello del Liverpool Szoboszlai, ben coadiuvato da Varga e Sallai. Ma i due mastini di Nagelsmann, Rudiger e Tah, fanno buona guardia. Eppure é proprio l’Ungheria che crea la prima emozione in avvio, con Neuer che anticipa Sallai. Poi i giocolieri d’attacco cominciano a disegnare calcio. Il falso nueve Havertz crea spazi con la sua tecnica raffinata, Gundogan fa il regista d’attacco ad alti livelli, secondo il ruolo disegnato su misura per lui al Man City da Guardiola mentre è meno ispirato Wirtz. A trascinare la nazionale è però l’altro funambolo, Jamal Musiala, che in questo Europeo è molto meno fumoso di tante esibizioni col Bayern. Sguscia tra i difensori magiari e al 22’ trova il vantaggio: Orban goffamente, come con la Svizzera, si fa beffare da Gundogan, e Musiala infila l’ottimo Gulacsi. L’Ungheria reagisce con Szoboszlai che si inventa una punizione destinata all’incrocio dei pali, ma Neuer ha un formidabile scatto di reni, e respinge. Poi al 47’ c’é il pari di Varga, ma l’azione é viziata da un doppio fuorigioco.