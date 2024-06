Parte bene la Turchia di Montella, battuta la Georgia

La Turchia di Vincenzo Montella ha rotto il ghiaccio nel migliore dei modi a Euro 2024, battendo 3-1 una debuttante Georgia e anche una tradizione negativa che vedeva i turchi sempre sconfitti nella partita di apertura nei cinque tornei continentali cui aveva partecipato finora. I tre punti saranno fondamentali per cercare l’approdo agli ottavi in un girone F che comprende anche il Portogallo e la Repubblica Ceca, sulla carta le due favorite per occupare i primi due posti. Due gol spettacolari di Muldur e Guler, nel primo e nel secondo tempo, hanno portato avanti i ragazzi di Montella, raggiunti solo una volta, da Mikautadze, ma nel recupero la Georgia ha sfiorato due volte il pareggio, venendo poi punita in contropiede da Akturkoglu.

Una festa a Dortmund per le decine di migliaia di tifosi della Turchia, anche se non sono mancati i momenti di tensione sugli spalti, quando le tifoserie rivali sono venute in contatto prima del fischio d’inizio, per nulla distratti dal nubifragio che ha quasi allagato alcune aree del Westfalenstadion. Una tensione che si è subito riversata sul campo, con la Turchia partita a ritmi elevati che ha subito costretto la Georgia nella sua trequarti, con un fitto giro palla su tutto il fronte d’attacco. Già nei primi minuti, la squadra di Montella, bravo ad affidarsi ai giovani talenti Yldiz e Guler, si è fatta pericolosa, prima due volte di testa con Ayhan e Bardacki, poi al 10’ ancora Ayhan con un destro dal limite ha colpito il palo. L’assedio è proseguito e al 14’ lo juventino Yldiz ha impegnato ancora il portiere georgiano. Il gol dei turchi era nell’aria ed è arrivato al 25’, quando Muldur ha calciato al volo su respinta di testa di un difensore, infilando la palla all’incrocio. Due minuti dopo la Turchia ha anche raddoppiato con Yildiz, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco di centimetri.