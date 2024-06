Francia in ansia per Mbappè, ma l'operazione è scongiurata

Francia calcistica in ansia per le condizioni del naso di Kylian Mbappé, anche se è stata scongiurata «nell’immediato» la necessità di un intervento, ventilata nei primi momenti successivi all’incidente di gioco contro l’Austria, costatogli la frattura del setto nasale e l’uscita dal campo con la maglia macchiata di sangue. Il capitano non dovrà andare subito sotto i ferri, con la conseguenza di perderlo chissà per quanto, e l’orizzonte dei Blues si è un pò rasserenato, anche se intanto dovrà saltare la sfida di Lipsia venerdì, contro l’Olanda.

Il successo meritato, ma anche fortunato, nella prima partita del gruppo D consente allo staff della nazionale di non forzare i tempi del recupero. Dopo lo scontro con Kevin Danso, difensore dell’Austria e del Lens, Mbappé ha lasciato la Dusseldorf Arena in ambulanza e in ospedale gli esami hanno confermato la frattura ma anche escluso l’intervento. Verrà realizzata una mascherina per consentirgli «di valutare la ripresa delle competizioni dopo un periodo dedicato alle cure», ha fatto sapere al Fff. Il forfait per la gara con l’Olanda è determinato anche dai tempi necessari per realizzare la mascherina che consenta alla star francese di scendere in campo nonostante la frattura.