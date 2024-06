Cuore, coraggio e intensità: l'Italia vuol far male a Spagna

Cuore, coraggio e intensità per riuscire a «far male» ad una Spagna che non è quella dei tempi di Iniesta, Xavi e Busquets, ma continua a fare paura. La Roja di De La Fuente è una squadra più verticale e che spinge dalle fasce, proprio dove l’Italia dovrà alzare i giri per chiudere in tempo gli spazi. Per poter restare in partita e puntare ad un risultato positivo, giovedì sera (20 giugno) a Gelsenkirchen nella seconda partita del gruppo B ad Euro 2024, gli azzurri dovranno seguire alla lettera il mantra del ct, Luciano Spalletti. che prevede immediate contromisure alle riaggressioni degli iberici quando perdono la palla. A dare l’idea dei piani spallettiani anti Roja insieme, a Frattesi e Raspadori , è anche il difensore del Torino Alessandro Buongiorno secondo cui «sarà una partita dura, in cui dovremo essere bravi a tenere il possesso sulle loro pressioni e poi, quando avranno palla loro, cercare di arginare gli esterni, evitando gli uno contro uno a campo aperto. Ma cercando sempre di fare il nostro gioco. Yamal? Dovremo cercare di limitarlo il più possibile, perché può far male, ma penso che possiamo farcela».

Proprio come successe a Wembley tre anni fa: un trionfo che ha fatto atterrare l’Italia in Germania da campione d’Europa. «Sentiamo una pressione positiva - conclude Buongiorno -. Una responsabilità positiva, che ci spinge a dare il massimo, oltre i nostri limiti. Ci spinge a cercare di sputare sangue in ogni occasione, in ogni momento della partita, ma anche fuori dal campo con i giusti allenamenti, la giusta alimentazione, tutto quello che serve per arrivare poi bene alle partite e cercare di vincerle». Contro la Spagna la squadra di Spalletti scenderà in campo in maglia bianca, mentre gli iberici saranno in campo con la tradizionale divisa. Per quanto riguarda la formazione, così come nell’allenamento di ieri, anche oggi nella seduta a porte chiuse gli azzurri erano tutti in campo all’Hemberg-Stadion di Iserlohn. Tranne cambiamenti dell’ultim’ora gli undici anti-Spagna dovrebbero essere gli stessi che hanno battuto l’Albania. L’unica novità potrebbe tramutarsi nell’inserimento di Cristante, al posto di uno tra Pellegrini (sostituito alla fine del match con l’Albania proprio dal compagno romanista) o Frattesi con l’obiettivo di avere un centrocampo più muscolare.