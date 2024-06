Spalletti non si preoccupi della Spagna e vada avanti per la strada italiana

Noi col berretto degli asini. Chissà perché gli spagnoli ci creano imbarazzo solo accusandoci di nefandezze che in realtà sono virtù: catenaccio e contropiede, più semplicemente calcio all’italiana. Vergogna. (Poi fanno i fenomeni con Ancelotti che non è Guardiola). E chissà perché a noi italiani quando pensiamo agli spagnoli d’oggidì viene in mente il flamenco rock, la loro modernità. Mentre il Maestro assoluto è stato Del Bosque, Er Moviola. Nel 2012 - quei giorni felici in cui scoprimmo di avere un campioncino, Balotelli, e cominciammo subito a sprecarlo - avevamo un’Italia bellissima con tutta quella Juve (Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Pirlo, Giovinco e anche Giaccherini, toh!) e arrivammo in finale dopo avere umiliato Inghilterra e Germania.

Dovevamo vincere. Ci prese la tremarella. Ho un ricordo nitido di quella vigilia. Predicavo sicurezza puntando sulla potentissima difesa bianconera; ne parlai in radio, in tv, lo scrissi sul giornale e un partitello di prandellisti, improvvisati sostenitori - ricordo - più della sua linea morale che del suo credo tattico, mi trattarono come un cavernicolo. Un giorno - per rasserenarmi - chiamai al telefono Emiliano Mondonico, gli spiegai la mia pena: «Non preoccuparti - mi disse con un sol tocco tranchant - con quella difesa lì se non impazzisce stravince». Beh, il saggio e prudente Cesare impazzì, s'inventò un Tikitaka all’italiana, affrontò la Spagna «alla pari» - diceva lui - e finì che Silva, Alba, Torres e Mata ci fecero neri. Di chi la colpa? I prandellisti e quelli del flamenco rock trovarono varie scuse, qualcuno fece ricadere la responsabilità su Thiago Motta - costretto ad uscire anzitempo - così come nel 1966 tanti avevano spiegato la tragedia coreana col dramma di Bulgarelli infortunato. E allora dico a Spalletti - felicemente ricco di ambizione - di non preoccuparsi della Spagna, di andare avanti per la strada italiana. Magari raccomandando ai ragazzi di passar palla a Scamacca.