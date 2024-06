Spalletti dopo la vittoria azzurra: «Bischerata sempre in canna, ma siamo stati bravi a rimediare»

Un match iniziato male e finito bene con qualche patema di troppo e tante occasioni sprecate. Alla fine il ct azzurro Luciano Spalletti vede il bicchiere mezzo pieno e mostra di essere «contento» perché «si è vinto una partita che si poteva vincere anche meglio, a volte ci siamo comportati con leggerezza, la bischerata ce l’abbiamo sempre in canna se non siamo concentrati».

Per il commissario tecnico, in questo 2-1 che vuol dire buona partenza in un Europeo con un girone così difficile, «si sono viste tante cose buone, che però devono portare da qualche parte. Altrimenti, se restano fini a se stesse, non servono. Non siamo andati nella direzione di finire l’azione prima possibile, costruivamo ma poi tornavamo indietro. Abbiamo cambiato troppo spesso e troppo velocemente l’idea del modo di andare a fare male». Poi Spalletti aggiunge: «Sono stati doppiamente bravi, hanno partecipato a quello che è stato l’errore dei compagni di squadra. Si fa tutti la stessa cosa, siamo una squadra che fa tutto insieme, anche gli errori, si partecipa sia al gol che all’errore. Barella? È stato bravo a svolgere un doppio ruolo insieme a Jorginho. Alcune volte però ci siamo piaciuti troppo. Loro non hanno mai preso palla sulla metà campo e sono rimasti abbastanza distanti».