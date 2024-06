La favola a lieto fine di Eriksen, dall'infarto al gol: ma la Slovenia pareggia e rovina la festa alla Danimarca

Viaggio agli inferi e ritorno. Al gol. Ha dell’incredibile la vicenda di Christian Eriksen, il centrocampista danese che tre anni fa mise paura a tutto il mondo: era il 43’ del primo tempo del match d’esordio a Euro 2020 (ma si giocò l’anno dopo causa Covid) contro la Finlandia, e l’allora interista crollò a terra per un infarto. Era già un miracolo essere scampato alla morte, lo è stato ancora di più tornare a giocare grazie a un defibrillatore sottocutaneo. Ma oggi, tre anni e 4 giorni dopo quel tragico pomeriggio, Eriksen è tornato a giocare una partita di un Europeo con la Danimarca e al 17’ del primo tempo ha segnato.

Assist di tacco di Wind, gol del capitano: è stata l’apoteosi Eriksen. Ai fini della storia, appare perfino un dettaglio che quel gol non sia bastato ai danesi per battere la Slovenia - che per inciso aveva in panchina un altro «redivivo», l’ex calciatore del palermo Josip Ilicic, tornato da una depressione profonda -: nel secondo tempo, la nazionale allenata da Kek ha pareggiato con il difensore Janza, a 32’. Angolo, rimpallo e destro dal limite, la deviazione di Hjulmand ha reso inutile l’intervento di Schmeichel. Recrimina la Danimarca, che ha sfiorato più volte il raddoppio e per tutto il primo tempo ha tenuto in mano il gioco. Nel secondo, però, la Slovenia ha saputo aspettare il momento giusto. Sorride l’Inghilterra, favorita del girone.