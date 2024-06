L’Italia al debutto a Euro 2024, Spalletti pronto a fare sognare i tifosi: «Noi per loro dobbiamo essere eroi e giganti»

Una nazionale di «giganti ed eroi», per trasformare in realtà i sogni di oltre 60 milioni di italiani. Parte l’Europeo azzurro, tre anni dopo il trionfo di Wembley, ed è questa l’Italia che Luciano Spalletti immagina e vuole vedere stasera (Dortmund, ore 21, tv Rai e Sky) in campo contro l’Albania a Dortmund, nella sua prima partita nel gruppo B degli Europei di calcio. Il tutto per una formazione che ritrova Nicolò Barella (nella foto con Darmian e Zaccagni), recuperato dopo i patemi degli ultimi giorni sul suo affaticamento muscolare ed ha in Gianluca Scamacca il centravanti della provvidenza. Protagonista assoluto della storica stagione dell’Atalanta che il commissario tecnico ha allo stesso tempo esaltato e stimolato, chiedendogli in partita più continuità e intensità.

La nazionale di Spalletti, a detta dello stesso ct, avrà la responsabilità di non deludere i suoi oltre sessanta milioni di tifosi, uniti a quelli di Germania e del resto del mondo. «Loro devono sapere che noi in questo momento siamo dei giganti, degli eroi. Abbiamo poco tempo a disposizione per allenare la Nazionale, ma con un gruppo con questa disponibilità e presa di coscienza tutto diventa più facile e quello che si fa in un allenamento è come dieci volte in un club», sottolinea Spalletti nella conferenza della vigilia nello stadio del Borussia Dortmund. «Ci saranno molti tifosi dei nostri avversari, ma noi ne avremo 60 milioni in campo perché ai tifosi chiederemo di giocarla insieme a noi, di essere in campo con noi. Dieci ruoli fissi e loro a tutto campo».