Fermati 67 italiani a Dortmund, avevano coltelli e bombe carta

Preparavano un agguato ai sostenitori albanesi i 67 tifosi italiani fermati dalla polizia tedesca a Dortmund a poche ora dall’esordio della nazionale azzurra nell’Europeo 2024. A notarli non lontano dallo stadio, mentre si coprivano il volto, e a segnalarli ai colleghi locali sono stati i poliziotti spotter italiani inviati in Germania proprio per la loro conoscenza degli ultras e degli ambienti del tifo più caldo.

Secondo media locali, gli italiani sarebbero stati trovati in possesso di coltelli, passamontagna, bombe carta e oggetti contundenti: evidente il tentativo di cercare lo scontro con gli ultras rivali, con i quali ci sono ruggini pregresse. Già domani i fermati potrebbero essere processati per direttissima.